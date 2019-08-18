Эриксен отказывается продлевать контракт с «Тоттенхэмом»

Полузащитник Кристиан Эриксен отказался подписывать новый контракт с «Тоттенхэмом». Лондонский клуб был готов платить игроку 10 миллионов евро в год, утверждает AS.

27-летний датчанин планирует провести еще один сезон в «шпорах», а следующим летом уйти на правах свободного агента. Ранее в трансфере Эриксена были заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Реал».

В минувшем сезоне Эриксен провел 51 матч за «Тоттенхэм», забил 10 голов и отдал 17 результативных передач. В сезоне-2019/20 полузащитник сыграл 2 матча.