Эмре Джан может покинуть "Ювентус"

Руководство "Ювентуса" намерено сократить зарплатную ведомость команды. Для этого клуба хочет расстаться с полузащитником Эмре Джаном, сообщает Sport Mediaset.

Также туринцы хотели расстаться с хавбеком Сами Хедирой. Однако главный тренер "Юве" Маурицио Сарри настоял на том, что немец ему нужен в команде.

Эмре Джан перешел в "Ювентус" летом прошлого года на правах свободного агента из "Ливерпуля". По информации британской прессы, Джан подписал контракт до 2022-го с ежегодным окладом в 4 миллионов фунтов. Также он получил подписной бонус в размере 14 миллионов.

В составе туринцев он провел 37 матчей в дебютном сезоне, отметившись 4 голами и 1 передачами.