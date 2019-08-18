Егор Сорокин: «Тренерский штаб найдет замену Уремовичу»

Защитник «Рубина» Егор Сорокин после матча 6-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» заявил, что ему не так важно, кто будет его партнером по центру обороны.

— Выиграли — это хорошо. Если выиграли, значит были ближе к победе, значит, было больше шансов, — цитирует Сорокина официальный сайт казанцев. — Рады победе, нужно забывать результат и готовиться к следующей игре.

— Понятно, что будет решать тренерский штаб, но есть уже моральная готовность к тому, что в следующем матче в центре обороны придется с другим партнером играть? Потому что у Уремовича четыре желтых карточки.

— У нас большая группа игроков, поэтому, думаю, тренерский штаб найдет замену.