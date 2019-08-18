Эдуардо Докампо: «Есть определенные сложности в передаче игрокам информации во время игры»

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо подвел итоги матча 6-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (1:0).

— Думаю, сегодня мы владели инициативой, у нас было преимущество. Правда, не получилось создать очень много моментов, но в концовке забили гол, чего оказалось достаточно для победы, — приводит слова тренера официальный сайт казанцев.

— Что происходит с Егором Сорокиным? Второй матч подряд у него много брака.

— Ничего особенного не происходит, просто он чаще пытается делать проникающие передачи. Понятно, что если мы хотим рисковать и получать чистый выход из обороны в атаку, то ошибки неизбежны.

— В последние 15 минут матча не было опасения, что назревает гол соперника? Вы что-то меняли или продолжали играть в свою игру?

— Конечно, всегда есть ощущение, что соперник будет атаковать больше, чем атаковал до пропущенного гола. Мы всегда стараемся держать команду соперника далеко от своих ворот, иногда получается, иногда нет. Сегодня у них было несколько моментов в концовке, хорошо что не забили.

— «Рубин» забивает только во вторых таймах и только с помощью игроков, которые выходят на замену. С чем это связано?

— На это можно посмотреть и позитивно. 11 игроков, которые выходят в стартовом составе, делают свою работу, затем игроки, выходящую на замену, ее довершают.

— В прошлом матче на замену вышел Никита Макаров. Показалось, хорошо вошел в игру. Сегодня тоже напрашивался выход креативного игрока, но вышел защитник Плиев. Это связано с результатом?

— Да, конечно. Мы очень хотим, чтобы Макаров играл, мы очень рассчитываем на него, он перспективный игрок, он прошел нашу академию. Всему свое время, в Краснодаре он провел хороший отрезок времени, он работает очень хорошо на тренировках.

— Буквально за пару минут до гола ваш тренерский штаб передал записку Коновалову. Что было там написано?

— У нас есть определенные сложности в передаче игрокам информации во время игры. Иногда я сам не могу быстро говорить и донести до игроков то, что мы хотим. Поэтому мы пользуемся записками.