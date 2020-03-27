В пятницу, 27 марта, стартуют полуфиналы онлайн-турнира Кубок Надежды среди известных спортсменов по киберфутболу, который проводит «СЭ».

За выход в финал встретятся защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев (играет за «ПСЖ») и полузащитник «Оренбурга» Артем Кулишев («Манчестер Сити»).