Полуфинал Кубка Надежды Скопинцев — Кулишев! Прямая видеотрансляция — в 17.30
27 марта 2020, 15:45
В пятницу, 27 марта, стартуют полуфиналы онлайн-турнира Кубок Надежды среди известных спортсменов по киберфутболу, который проводит «СЭ».
За выход в финал встретятся защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев (играет за «ПСЖ») и полузащитник «Оренбурга» Артем Кулишев («Манчестер Сити»).
Матч начнется в 17.30 (по московскому времени).
«СЭ» проведет на своем YouTube-канале прямую видеотрансляцию игры Скопинцев — Кулишев с комментариями ведущих.
Итоги игрового дня мы подведем в нашей студии.