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Полуфинал Кубка Надежды Скопинцев — Кулишев! Прямая видеотрансляция — в 17.30

27 марта 2020, 15:45
Полуфинал Кубка Надежды Артем Кулишев — Дмитрий Скопинцев. Фото "СЭ"
Полуфинал Кубка Надежды Артем Кулишев — Дмитрий Скопинцев. Фото "СЭ"
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В пятницу, 27 марта, стартуют полуфиналы онлайн-турнира Кубок Надежды среди известных спортсменов по киберфутболу, который проводит «СЭ».

За выход в финал встретятся защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев (играет за «ПСЖ») и полузащитник «Оренбурга» Артем Кулишев («Манчестер Сити»).

Матч начнется в 17.30 (по московскому времени).

«СЭ» проведет на своем YouTube-канале прямую видеотрансляцию игры Скопинцев — Кулишев с комментариями ведущих.

Итоги игрового дня мы подведем в нашей студии.

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