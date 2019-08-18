Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол

«Динамо» — «Локомотив»: Алексей Миранчук сравнял счет с пенальти

18 августа 2019, 19:29
Теги:

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук сравнял счет в матче 6-го тура чемпионата России с «Динамо».

Защитник «Динамо» Владимир Рыков сфолил в своей штрафной на Гжегоже Крыховяке. Миранчук подошел к точке и отправил мяч в правый нижний угол, однако судья потребовал перебить удар. Со второй попытки Алексей вновь был точен — на этот раз он пробил в верхний левый угол ворот.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».

Динамо — Локомотив

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир