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Черевченко считает, что «Рубин» специально отдал инициативу

18 августа 2019, 16:08
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Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал результат матча 6-го тура чемпионата России против «Рубина» (0:1).

«Рубин» отдал нам инициативу. Им удобнее так играть. Но мы не смогли извлечь из этого выгоду, — рассказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Команды допускали много ошибок. Может, сказалась погода, душно было. Устали. Единственная ошибка нашей обороны — пропущенный гол.

Две замены были, но ход игры не изменился. Тут больше добавить нечего».

Рубин — Арсенал Т

 

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