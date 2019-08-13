"Бетис" проявляет интерес к Мариано Диасу

"Бетис" проявляет интерес к нападающему "Реала" Мариано Диасу. Бело-зеленые сделали запрос о возможности трансфера 26-летнего уроженца Доминиканской Республики, сообщает Marca.

"Бетис" рассчитывает взять игрока в аренду с последующим правом выкупа. Однако препятствием в переговорах может стать высокая зарплата форварда – почти 5 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне Диас провел за "Реал" 22 матча, забив четыре мяча. Однако в новом сезоне на нападающего в мадридском клубе не рассчитывают, поэтому он надеется найти новую команду. ​