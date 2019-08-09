"Бешикташ" договорился о трансфере Коноплянки

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка продолжит карьеру в Турции. "Бешикташ" договорился с клубом из Гельзенкирхена о трансфере 29-летнего украинца, сообщает Haber365.

Клуб из Стамбула также согласовал условия личного контракта с Коноплянкой. На следующей неделе игрок прилетит в Турцию и подпишет контракт с "орлами" на три года. Сумма трансфера составит 2 миллиона евро.

В прошедшем сезоне футболист провел 21 матч за "Шальке" во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.