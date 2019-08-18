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Байрамян и Еременко не попали в основной состав на матч с «Уфой» из-за травм

18 августа 2019, 16:23
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил, почему Хорен Байрамян и Роман Еременко не вышли с первых минут на матч 6-го тура чепмпионата России против «Уфы».

«Причина? Травмы, — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер». -

«Уфа», которая играет дома. Готовились именно к этому. К «Уфе», которая играет дома, при своих болельщиках.

В прошлом туре «Крылья Советов» заставили играть от защиты. Соперник тоже играет, заставляет подстраиваться. Если придется больше играть в обороне, то будем действовать так».

Уфа — Ростов

 

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