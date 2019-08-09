"Бавария" претендует на Перишича

"Бавария" проявляет интерес к полузащитнику "Интера" Ивану Перишичу. Клуб хочет взять 30-летнего хорвата в аренду на сезон, сообщает Sky in Italy.

"Бавария" видит в Перишиче временную замену полузащитнику "Манчестер Сити" Лерою Сане, который мог перейти в мюнхенский клуб этим летом, но получил травму в матче за Суперкубок Англии и его трансфер сорвался в последний момент.

В прошлом сезоне Перишич провел 45 матчей за "Интер", забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи. Его контракт с итальянской командой действует до 30 июня 2022 года.