"Атлетико" близок к покупке Родриго Морено

"Атлетико" близок к покупке нападающего "Валенсии" Родриго Морено. Мадридский клуб заплатит за 28-летнего испанца, который родился в Бразилии, 60 миллионов евро, сообщает Marca.

Футболист пропустил последнюю тренировку команды и ждет оформления трансфера. Интересы нападающего представляет известный португальский агент Жорже Мендеш.

В минувшем сезоне Родриго провел 51 матч за "Атлетико", забил 15 голов и отдал 8 результативных передач. Также в активе нападающего 17 матчей за сборную Испании, в которых он отличился 5 раз.