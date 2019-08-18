Андре Шюррле: «Уже стремлюсь понимать русскую речь, особенности менталитета»

Новичок «Спартака» Андре Шюррле рассказал, какие первые впечатления сложились у него от России.

— Стереотипы есть везде. В Германии — о России, а у вас здесь наверняка есть стереотипы о немцах, — цитирует Шюррле официальный сайт «Спартака». — Хочу, чтобы в моей карьере было больше интересных страниц. Я здесь всего две недели, но уже стремлюсь понимать русскую речь, особенности менталитета. Поэтому стараюсь как можно больше общаться, чувствовать людей. Мне это правда очень интересно.

— Реакция болельщиков в Германии на новость о вашем переходе в «Спартак» была неоднозначной.

— Об этом вообще не думаю. Мнение у каждого может быть свое, это нужно уважать. Это касается и болельщиков, и журналистов. Доказывать я ничего не собираюсь. Просто хочу играть хорошо, помогать «Спартаку» добиваться результата и получать от этого удовольствие.

— Известно, что ваша жена Анна говорит на русском. Расскажите о ней подробнее.

— Русский у нее не идеальный, честно говоря. Родилась она в Казахстане, недалеко от границы с Россией. Но уже в девятилетнем возрасте переехала в Берлин и с тех пор живет там. А вот ее родители и сестра говорят на русском просто отлично — и много рассказывали мне о Москве и стране.

— Родня жены живет в Москве?

— Нет, где-то в районе Омска. Там я пока не был.

— Когда супруга присоединится к вам?

— Думаю, после ближайшей паузы на матчи сборных. У нас совсем маленький ребенок, к тому же график матчей у «Спартака» сейчас такой насыщенный, что мы бы все равно мало виделись.