Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол

Андре Шюррле — о дерби с ЦСКА: «Фанаты будут гнать нас вперед с особой страстью»

18 августа 2019, 14:16
Теги:

Нападающий «Спартака» Андре Шюррле рассказал, чего ждет от предстоящего дерби против ЦСКА. Матч состоится в понедельник (19 августа) и будет завершать программу 6-го тура чемпионата России.

— Не сомневаюсь: получится яркое зрелище, — приводит слова Шюррле официальный сайт «Спартака» — Во время матча с «Динамо» я уже узнал, что такое московское дерби. Поддержка была потрясающая: огромный баннер, пение. Оставшись в меньшинстве, мы не чувствовали этого благодаря зрителям. А теперь людей на стадионе будет еще больше, свободных мест не останется. Для фанатов эти игры — главные в сезоне, они будут гнать нас вперед с особой страстью, а мы обязаны сделать все, чтобы не подвести их.

— По накалу страстей такие встречи можно сравнить с матчами «Боруссии» и «Шальке».

— Да, я слышал об этом. С нетерпением жду возможности выйти на поле заполненной арены и почувствовать что-то похожее на то, что испытывал в Дортмунде, когда играл на «Вестфаленштадионе».

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-08-18-andre_shyurrle_ya_uzhe_zabival_tsska_khochu_sdelat_eto_snova/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир