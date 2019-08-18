Нападающий «Спартака» Андре Шюррле рассказал, чего ждет от предстоящего дерби против ЦСКА. Матч состоится в понедельник (19 августа) и будет завершать программу 6-го тура чемпионата России.

— Не сомневаюсь: получится яркое зрелище, — приводит слова Шюррле официальный сайт «Спартака» — Во время матча с «Динамо» я уже узнал, что такое московское дерби. Поддержка была потрясающая: огромный баннер, пение. Оставшись в меньшинстве, мы не чувствовали этого благодаря зрителям. А теперь людей на стадионе будет еще больше, свободных мест не останется. Для фанатов эти игры — главные в сезоне, они будут гнать нас вперед с особой страстью, а мы обязаны сделать все, чтобы не подвести их.

— По накалу страстей такие встречи можно сравнить с матчами «Боруссии» и «Шальке».

— Да, я слышал об этом. С нетерпением жду возможности выйти на поле заполненной арены и почувствовать что-то похожее на то, что испытывал в Дортмунде, когда играл на «Вестфаленштадионе».