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«Зрители нас великолепно поддержали. Мы ждем этого». Черчесов — о важности болельщиках на трибунах

13 октября 2020, 14:09
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчем Лиги наций против Венгрии (14 октября, Москва) отметил поддержку болельщиков и их наличие на стадионе. Россияне проведут третий домашний матч в октябре — ранее они приняли Швецию на «ВЭБ Арене» и Турцию на «ВТБ Арене».

«Акустика на «ВТБ Арене» хорошая. Зрители нас великолепно поддержали. Мы ждем этого. Будем делать максимум, чтобы мы друг от друга зависели и друг друга заводили», — сказал Черчесов. (Наталья Юрина)

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