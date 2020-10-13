Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчем Лиги наций против Венгрии (14 октября, Москва) отметил поддержку болельщиков и их наличие на стадионе. Россияне проведут третий домашний матч в октябре — ранее они приняли Швецию на «ВЭБ Арене» и Турцию на «ВТБ Арене».

«Акустика на «ВТБ Арене» хорошая. Зрители нас великолепно поддержали. Мы ждем этого. Будем делать максимум, чтобы мы друг от друга зависели и друг друга заводили», — сказал Черчесов. (Наталья Юрина)