Жоау Феликс: "Если судья считает, что был пенальти, то мы ничего не можем сделать"

Нападающий сборной Португалии Жоау Феликс - о матче со сборной Швейцарии (3:1) в полуфинале Лиги наций.

- В целом, это был хороший матч, - цитирует Феликса maisfutebol.iol.pt. - Очень рад, что я получил возможность выйти на поле. Всегда есть вещи, которые можно улучшить, даже если вы сыграли отлично. Я впервые сыграл за сборную, и с каждым следующим матчем для меня это будет все более привычно. У нас очень сильные игроки: как те, кто вышел на поле, так и те, кто не играл. Кто бы за нас не играл, но у нас всегда хорошая команда. Пенальти? Мы еще не видели повтор, но если судья думает, что 11-метровый был - мы ничего не можем сделать.

В финале португальцы сыграют с победителем матча Голландия - Англия, который состоится 6 июня и начнется в 21.45 по московскому времени.

Финальный матч пройдет 9 июня. Начало - в 21.45 по московскому времени.

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