Жеребьевка Лиги наций сезона-2020/21: прямая трансляция

3 марта в 20.00 по московскому времени в Амстердаме начнется жеребьевка Лиги наций-2020/21 — второго розыгрыша турнира, созданного для национальных команд. Напомним, сборная России попала в первую корзину дивизиона В с командами Австрии, Уэльса и Чехии.

В соревновании примут участие все 55 сборных. Уже после завершения первого розыгрыша УЕФА было принято решение о вводе нового формата Лиги наций с сезона-2020/2021. Лиги A, B и C стали включать в себя по 16 команд, Лига D — 7 команд.

Участники будут распределены на группы по 4 команды (исключение — одна группа Лиги D, где будет 3 команды). Жеребьевка групповой стадии пройдет 3 марта 2020 года в Амстердаме.

За ходом жеребьевки вы можете следить в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по ссылке на этой странице сайта Матч ТВ.

Видеотрансляция жеребьевки Лиги наций сезона-2020/21