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Заражение коронавирусом Эль-Шаарави не подтвердилось

13 октября 2020, 22:54
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Положительный тест на коронавирус, сданный нападающим сборной Италии Стефаном Эль-Шаарави, не подтвердился, сообщает Football Italia.

Положительным оказался первый swab-тест, однако анализ крови и еще один swab-тест дали отрицательный результат.

Вингер сборной Италии присоединился к команде и сможет сыграть против Голландии в Лиге наций.

Матч Италия — Голландия запланирован в Бергамо в среду, 14 октября.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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