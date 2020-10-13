Заражение коронавирусом Эль-Шаарави не подтвердилось

Положительный тест на коронавирус, сданный нападающим сборной Италии Стефаном Эль-Шаарави, не подтвердился, сообщает Football Italia.

Положительным оказался первый swab-тест, однако анализ крови и еще один swab-тест дали отрицательный результат.

Вингер сборной Италии присоединился к команде и сможет сыграть против Голландии в Лиге наций.

Матч Италия — Голландия запланирован в Бергамо в среду, 14 октября.