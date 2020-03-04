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Йоахим Лев: «Хорошо, что Германии не придется играть против тех же соперников, что и в прошлой Лиге наций»

04:06
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев остался доволен жеребьевкой Лиги наций. Немцы сыграют в группе с Испанией, Швейцарией и Украиной.

— Хорошо, что нам не придется играть против тех же соперников, что и в прошлой Лиге наций, — цитирует пресс-служба УЕФА Лева. — Нас ждет дуэль с соседями из Швейцарии, Украина хорошо проявляет себя под руководством Андрея Шевченко, а Испания — это по-прежнему сборная самого высокого уровня. И нас, и болельщиков ждут интереснейшие матчи.

Лига наций доказала свою состоятельность. Подход к турниру очень серьезный, матчи в нем важнее, чем товарищеские. Игроки тоже относятся к этим встречам серьезно. Также молодым игрокам всегда пользу, если есть цель, а конкретно — выйти в финальный турнир.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/draws/

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига наций-2020/21. Жеребьевка




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