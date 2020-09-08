Лига наций: результаты матчей 8 сентября

Очередной игровой день Лиги наций.

Результаты матчей 3 сентября // Результаты матчей 4 сентября //

Результаты матчей 5 сентября // Результаты матчей 6 сентября //

Результаты матчей 7 сентября

Лига А

Группа 2

Бельгия — Исландия — 5:1 (2:1)

Голы: Х.Фридьонссон, 11 (0:1). Витсель, 13 (1:1). Батшуайи, 17 (2:1). Мертенс, 50 (3:1). Батшуайи, 69 (4:1). Доку, 80 (5:1).

Бельгия: Кастелс (Миньоле, 55), Фертонген, Алдервейрелд, Менье, Денайер, Витсель, Де Брейне (Ванакен, 81), Т.Азар (Версхарен, 65), Мертенс, Батшуайи, Доку.

Исландия: Кристинссон, Эюйольфссон, Фьолусон, Скуласон, Херманнссон, Бьяднасон, Пальссон, Гвюдмундссон, Сигурдссон (Андерсон, 72), Балдурссон (Халльфредссон, 54), Х.Фридьонссон (Бедварссон, 70).

Предупреждение: Херманнссон, 12.

Судья: Рачковски (Польша).

8 сентября. Брюссель. Стадион «Король Бодуэн».

Дания — Англия — 0:0

Дания: Шмайхель, Йергенсен, А.Кристенсен, Васс, Дилэйни, Эриксен, Нергор (Хейбьерг, 73), Поульсен, Брэйтуэйт (Кьер, 82), Дольберг (Фальк, 76), Сков.

Англия: Пикфорд, Триппьер, Коади, Гомес, Александр-Арнолд (Мэйтланд-Найлс, 86), Дайер, Райс, Санчо (Маунт, 60), Филлипс (Грилиш, 76), Кейн, Стерлинг.

Предупреждение: Брэйтуэйт, 52.

Судья: Ковач (Румыния).

8 сентября. Копенгаген. Стадион «Паркен».

Лига А

Группа 3

Франция — Хорватия — 4:2 (2:1)

Голы: Ловрен, 17 (0:1). Гризманн, 43 (1:1). Ливакович, 45+1 — в свои ворота (2:1). Брекало, 55 (2:2). Упамекано, 65 (3:2). Жиру, 77 — с пенальти (4:2).

Франция: Ллорис, Эрнандез, Лангле, Упамекано, Менди, Сиссоко, Н`Зонзи, Канте (Камавинга, 63), Гризманн (Фекир, 78), Бен Йеддер (Жиру, 63), Марсьяль.

Хорватия: Ливакович, Ловрен, Чалета-Цар, Мелняк, Уремович (Вида, 57), Ковачич, Брозович, Влашич, Перишич (Пашалич, 66), Крамарич, Ребич (Брекало, 46).

Предупреждения: Чалета-Цар, 34. Лангле, 38. Канте, 59. Н`Зонзи, 68. Ловрен, 76. Брозович, 76.

Судья: Хацеган (Румыния).

8 сентября. Сен-Дени. Стадион «Стад де Франс».

Швеция — Португалия — 0:2 (0:1)

Голы: Криштиану Роналду, 45+1 (0:1). Криштиану Роналду, 72 (0:2).

Швеция: Ольсен, Янссон, Крафт, Хеландер, Аугустинссон, Свенссон, Форсберг (Сванберг, 79), Олссон, Кулушевски (Экдаль, 90), Берг, Исак (Куэйсон, 71).

Португалия: Антони Лопеш, Пепе, Рафаэл Геррейру, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Жоау Моутинью (Невеш, 73), Данилу Перейра, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва (Гонсалу Гедеш, 22), Криштиану Роналду (Жота, 81), Жоау Феликс.

Предупреждения: Свенссон, 14. Рафаэл Геррейру, 57. Жоау Феликс, 86.

Удаление: Свенссон, 44.

Судья: Маккели (Голландия).

8 сентября. Стокгольм. Стадион «Френдс Арена».

Лига С

Группа 1

Кипр — Азербайджан — 0:1 (0:1)

Гол: Медведев, 29.

Кипр: Кириакидис, Сиелис, Лаифис, Каро, Кусулос (Х.Кириаку, 57), Х.Кириаку, Кастанос (Шполярич, 76), Христофи (Лоизу, 57), Сотириу, Питтас, Ционис.

Азербайджан: Балаев, Б.Гусейнов, Медведев, А.Гусейнов, Мустафазаде, Халилзаде (Абдуллаев, 64), Кривоцюк, Гараев, Садыхов (Алескеров, 77), Джамалов (Диниев, 59), Шейдаев.

Предупреждения: А.Гусейнов, 21. Сиелис, 57. Кривоцюк, 76. Б.Гусейнов, 82.

Судья: Глова (Словакия).

8 сентября. Никосия. Стадион ГСП.

Люксембург — Черногория — 0:1 (0:0)

Гол: Бечирай, 90+3 — с пенальти.

Люксембург: Мори, Селимович, Карлсон, Герсон, Янс, Мартинс Перейра, В.Тилль, О.Тилль, Баррейро, Родригеш, Синани.

Черногория: Миятович, Савич, Вуячич, Распопович, Марушич, Косович, Вукчевич, Хакшабанович, Йоветич (Бакич, 62), Больевич (Янкович, 71), Исламович (Бечирай, 75).

Предупреждения: Мартинс Перейра, 1. В.Тилль, 23. Карлсон, 36. Распопович, 59. Селимович, 80. Савич, 87.

Удаление: Мартинс Перейра, 84.

Судья: Виссер (Бельгия).

8 сентября. Люксембург. Стадион «Жози Бартель».

Лига С

Группа 2

Армения — Эстония — 2:0 (1:0)

Голы: Карапетян, 43 (1:0). Ангуло, 65 (2:0).

Армения: Юрченко, Амбарцумян, Ароян, А.Оганесян, Чалишир (Восканян, 46), Корян (Бичахчян, 64), Барсегян, Арт.Григорян, Ангуло, Карапетян, Кадимян (Байрамян, 73).

Эстония: Хейн, Калласте (Ярвелайд, 30), Баранов, Метс, Антонов (Васильев, 66), Кяйт, Айнсалу, Тунев (Аньер, 63), Саппинен, Рооснупп, Синявский.

Предупреждения: Ангуло, 11. Амбарцумян, 58. Юрченко, 88.

Судья: Кут (Англия).

8 сентября. Ереван. Стадион «Республиканский им. Вазгена Саркисяна».

Грузия — Македония — 1:1 (1:1)

Голы: Окриашвили, 13 — с пенальти (1:0). Ристовски, 33 (1:1).

Грузия: Лория, Кверквелия, Какабадзе, Хочолава, Мали (Шенгелия, 75), Канкава, Квеквескири (Качарава, 85), Окриашвили, Давиташвили, Кварацхелия, Квилитая (Чакветадзе, 62).

Македония: Шишковски, Ристовски, Велковски, Муслиу, Адеми (Николов, 60), Спировски, Алиоски, Барди, Эльмас, Пандев (Бейтулаи, 78), Трайковски (Несторовски, 59).

Предупреждения: Барди, 22. Квилитая, 45. Муслиу, 58. Николов, 65. Квеквескири, 65. Мали, 74.

Удаление: Муслиу, 64.

Судья: Керсгорд-Андерсен (Дания).

8 сентября. Тбилиси. Стадион им. Бориса Пайчадзе.

Лига D

Группа 2

Сан-Марино — Лихтенштейн — 0:2 (0:2)

Голы: Хаслер, 3 (0:1). Я.Фрик, 14 (0:2).

Сан-Марино: Э.Бенедеттини, Симончини, Баттистини, Грандони, Росси, Този (А.Голинуччи, 47), Э.Голинуччи, Лунадеи (Хирш, 46), Чеккароли (Томассини, 67), Витаиоли, Берарди.

Лихтенштейн: Б.Бюхель, Кауфманн, Сейхан Йилдиз, Малин, Геппель, Март.Бюхель, Хаслер, Саланович (Ф.Оспельт, 90+3), Зеле, Н.Фрик (Фроммельт, 77), Я.Фрик (С.Вольфингер, 87).

Предупреждения: Чеккароли, 3. Симончини, 27. Я.Фрик, 42. А.Голинуччи, 50. Э.Голинуччи, 52. Берарди, 66. С.Вольфингер, 90. Фроммельт, 90+4.

Судья: Йорги (Албания).

8 сентября. Серравалле. Стадион Олимпийский.