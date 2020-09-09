Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после матча со Швецией в Лиге наций (2:0) признался, что готовился сыграть со шведами. Первую игру национальной команды в этом месяце он пропустил из-за повреждения.

— Когда у меня была эта проблема с пальцем ноги, я знал, что смогу восстановиться ко второй игре, — цитирует пресс-служба УЕФА Роналду. — Мне нравится быть в сборной, с этими игроками, тренером, персоналом, и я знал, что они будут хорошо играть и без меня. Наша команда слишком хороша и незаменимых нет.