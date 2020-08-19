УЕФА рекомендует федерациям просить правительства стран просить об исключениях в вопросе карантина

УЕФА на своем заседании обсудил вопросы, связанные с проведением матчей в условиях коронавируса. В частности, обсуждался вопрос о проведении международных матчей в условиях того, что государственные власти в определенных случаях требуют соблюдать карантин после возвращения из некоторых стран.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, дискуссия касалась возможных проблем при возвращении игроков из национальных сборных после матчей Лиги наций или товарищеских игр. Федерациям футбола было рекомендовано обратиться к своим правительствам с просьбой об исключениях для игроков и членов команд (так называемых международных коридорах, которые уже существуют в нескольких странах).

При этом в организации подчеркнули, что футболисты в любом случае будут тестироваться на коронавирус, что должно предотвратить опасность заражения других людей.