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УАФ не пустит всех болельщиков на матч Украина — Испания

13 октября 2020, 20:47
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Украинская ассоциация футбола в своем официальном Telegram-канале сообщила о том, что не все болельщики будут допущены на стадион «Олимпийский», где состоится матч Лиги наций между сборными Украины и Испании.

В связи с решением комиссии по чрезвычайным ситуациям в городе Киев, квоту билетов сократили с 30 до 15 процентов. Объясняется это ситуацией с количеством выявленных случаев заражения коронавируса: c 12 октября столица Украины находится в «оранжевой зоне».

Таким образом, на стадион попадут только 15 процентов болельщиков, которые первыми приобрели билеты. За остальную часть проданных билетов будут возвращены денежные средства.

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