У всех игроков сборной России отрицательные тесты на коронавирус

По итогам сегодняшнего тестирования на коронавирусную инфекцию, которое, согласно требованиям УЕФА, прошли члены сборной России, все результаты оказались отрицательными.

24 игрока продолжают в Новогорске подготовку к матчу Лиги наций с Венгрией, который пройдет 14 октября на стадионе «Динамо», начало — в 21.45.

Перед матчем с Турцией (1:1) 11 октября россияне из-за подозрительных тестов на коронавирус лишились трех игроков — вратаря Гильерме и защитников Мариу Фернандеса и Георгия Джикию.