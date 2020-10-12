У всех игроков сборной России отрицательные тесты на коронавирус
12 октября 2020, 22:57
По итогам сегодняшнего тестирования на коронавирусную инфекцию, которое, согласно требованиям УЕФА, прошли члены сборной России, все результаты оказались отрицательными.
24 игрока продолжают в Новогорске подготовку к матчу Лиги наций с Венгрией, который пройдет 14 октября на стадионе «Динамо», начало — в 21.45.
Перед матчем с Турцией (1:1) 11 октября россияне из-за подозрительных тестов на коронавирус лишились трех игроков — вратаря Гильерме и защитников Мариу Фернандеса и Георгия Джикию.
Дополнительная информация:
Результаты опроса
проголосовало: 12086Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче с Турцией?
Антон Шунин
20.8%
Вячеслав Караваев
1.3%
Андрей Семенов
0.4%
Федор Кудряшов
2.1%
Юрий Жирков
11.2%
Магомед Оздоев
0.8%
Роман Зобнин
22.2%
Алексей Ионов
0.9%
Антон Миранчук
21.7%
Далер Кузяев
3.4%
Артем Дзюба
10.0%
Денис Черышев
0.8%
Юрий Газинский
0.3%
Андрей Мостовой
1.7%
Даниил Фомин
2.5%
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