Капитан сборной Хорватии Иван Перишич после поражения в Лиге наций от Франции (2:4) отметил, что команда сыграла намного лучше, чем с Португалией. По его словам, хорваты пытались играть в атакующий футбол.

— Мы сыграли намного лучше, чем в первом матче с Португалией, — цитирует пресс-служба УЕФА Перишича. — С первых минут пытались атаковать. Должны еще раз пересмотреть матчи и увидеть, где мы сделали ошибки.