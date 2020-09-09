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«Сыграли намного лучше, чем с Португалией». Перишич — о поражении от Франции

9 сентября 2020, 02:26
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Капитан сборной Хорватии Иван Перишич после поражения в Лиге наций от Франции (2:4) отметил, что команда сыграла намного лучше, чем с Португалией. По его словам, хорваты пытались играть в атакующий футбол.

— Мы сыграли намного лучше, чем в первом матче с Португалией, — цитирует пресс-служба УЕФА Перишича. — С первых минут пытались атаковать. Должны еще раз пересмотреть матчи и увидеть, где мы сделали ошибки.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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