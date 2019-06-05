Стерлинг считает, что опыт ЧМ-2018 может помочь сборной Англии в Лиге наций

Форвард сборной Англии Рахим Стерлинг - о матче со сборной Голландии в полуфинале Лиги наций.

- Только за последний год я осознал, насколько плоха моя статистика в сборной Англии. Перед чемпионатом мира я сам оказывал на себя дополнительное давление. Наверное, это было не совсем правильно. Никогда не думал о том, что достигну отметки в 50 матчей за сборную. Отличное достижение, которое я никогда не забуду и буду вспоминать со своей семьей, - цитирует Стерлинга официальный сайт УЕФА. - Дубль в ворота испанцев в октябре - это был поворотный момент. Именно благодаря этому я поборол самого себя. Я был невероятно рад быть частью команды, которая добралась до четвертьфинала чемпионата мира-2018. Жаль, что не удалось выиграть весь турнир. Но это был бесценный опыт, и он может помочь нам завтра.

Матч Голландия – Англия состоится 6 июня и начнется в 21.45 по московскому времени.

Лига наций: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр