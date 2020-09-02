Станислав Черчесов: «Решение УЕФА играть без зрителей надо принять как должное»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции прокомментировал решение УЕФА провести сентябрьские матчи Лиги наций при пустых трибунах из-за ситуации с коронавирусом.

— Игроки уже участвовали в матчах без зрителей, — заявил Черчесов. — Со зрителями, естественно играть приятнее. Решение УЕФА надо принять как должное и радовать болельщиков, которые будут смотреть по телевизору. (Евгений Белоусов)

Россия сыграет в Лиге наций 3 сентября с Сербией, а 6 сентября — с Венгрией.

Матч Лиги наций Россия — Сербия пройдет в четверг, 3 сентября, в Москве. Время начала встречи — 21.45.

«СЭ» проведет онлайн трансляцию игры Россия — Сербия