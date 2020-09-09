Стали известны подробности проступка Гринвуда и Фоудена

Стали известны новые подробности скандального инцидента, который произошел с молодыми игроками сборной Англии Филом Фоуденом и Мэйсоном Гринвудом, информирует The Sun.

Напомним, футболисты были отчислены из национальной команды из-за нарушения карантина: после матча Лиги наций с Исландией (1:0) они привели в отель сборной двух девушек, несмотря на протокол безопасности.

Согласно новым данным, игроки заплатили работнику отеля, чтобы он впустил четырех девушек, но в итоге в номер к Фоудену и Гринвуду пришли только 20-летняя исландская модель Надя Сиф Линдал Гуннарсдоттир и ее 19-летняя двоюродная сестра Лара Клаузен.