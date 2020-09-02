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СМИ сообщили о положительном тесте Куртуа на коронавирус, в Футбольном союзе Бельгии это опровергают

18:24
Тибо Куртуа. Фото BELGA.
Тибо Куртуа. Фото BELGA.
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Голкипер сборной Бельгии и «Реала» сдал положительный тест на коронавирус, находясь в расположении национальной команды. Об этом сообщает La Derniere Heure Sports. Издание также указало, что он не покинул команду, так как ему еще предстоял анализ крови, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз.

В то же время Стефан ван Лоок, глава отдела по связям сборной с общественностью, заявил, что эта информация не соответствует действительности в комментарии для Sud Presse.

Сборной Бельгии предстоят матчи Лиги наций против Дании и Исландии. Игры пройдут, соответственно, 5 и 8 сентября.

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