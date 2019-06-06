Сеферович считает, что Швейцария неплохо сыграла с Португалией

Форвард сборной Швейцарии Харис Сеферович - о матче с командой Португалии (1:3) в полуфинале Лиги наций. Хет-трик в этой игре сделал Криштиану Роналду.

- Очень неприятно пропускать мячи в концовках. У нас были шансы, пусть не стопроцентные, но мы не смогли ими воспользоваться, - цитирует нападающего официальный сайт УЕФА. - Конечно, мы сыграли неплохо. Временами мы действовали просто отлично, выходили на ударные позиции, здорово играли с мячом и создавали моменты, но не сложилось.

В финале португальцы сыграют с победителем матча Голландия - Англия, который состоится 6 июня и начнется в 21.45 по московскому времени.

Финальный матч пройдет 9 июня. Начало - в 21.45 по московскому времени.

Лига наций: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр