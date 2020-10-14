Полузащитник сборной Испании Дани Себальос после поражения от Украины в Лиге наций (0:1) отметил, что гол мог бы изменить ход игры. Также он добавил, что команда прибавила по ходу встречи.

— Победа здесь стала бы большим шагом вперед, — цитирует пресс-служба УЕФА Себальоса. — По ходу матча мы прибавляли. С началом второго тайма мы стали играть гораздо быстрее, но реализовать свои моменты не удалось. Сценарий игры мог быть другим, сумей мы забить. Наш гол мог повлиять на ход этой встречи.