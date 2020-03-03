Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

Сборная России сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией в Лиге наций

3 марта 2020, 20:30
Сборная России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Команда Станислава Черчесова встретится в Лиге наций с Сербией, Турцией и Венгрией. Фото "СЭ"
Сборная России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Сегодня, 3 марта, в Амстердаме проходит жеребьевка Лиги наций-2020/21. Стали известны соперники сборной России по группе 3 лиги B. Команда Станислава Черчесова встретится с Сербией, Турцией и Венгрией.

1-й тур пройдет с 3 по 5 сентября 2020-го. 2-й тур — 6-8 сентября.

Команда Станислава Черчесова встретится в Лиге наций с Сербией, Турцией и Венгрией. Фото "СЭ"
Команда Станислава Черчесова встретится в Лиге наций с Сербией, Турцией и Венгрией. Фото «СЭ»

9 июня 2019 года Португалия обыграла Голландию (1:0) в финале Лиги наций-2019/20.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию жеребьевки Лиги наций-2020/21

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: Лига наций-2020/21. Жеребьевка




Прямой эфир
Прямой эфир