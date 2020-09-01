Сборная России готовится к тренировке в полном составе

Сборная России готовится провести очередную тренировку на сборах в Новогорске. Как сообщает официальный Twitter национальной команды, сегодня россияне будут заниматься в полном составе.

Готовимся к тренировке!

Сегодня — в полном составе ? pic.twitter.com/v8Xz2Bx59k — Сборная России (@TeamRussia) September 1, 2020

Сборная России готовится к матчам Лиги наций против Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября).

Матч Лиги наций Россия — Сербия пройдет в четверг, 3 сентября, в Москве. Время начала встречи — 21.45. «СЭ» проведет онлайн трансляцию игры Россия — Сербия.