Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

Сборная России готовится к тренировке в полном составе

1 сентября 2020, 11:28
Сборная России. Фото Twitter сборной России
Сборная России. Фото Twitter сборной России
Теги:

Сборная России готовится провести очередную тренировку на сборах в Новогорске. Как сообщает официальный Twitter национальной команды, сегодня россияне будут заниматься в полном составе.

Сборная России готовится к матчам Лиги наций против Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября).

Матч Лиги наций Россия — Сербия пройдет в четверг, 3 сентября, в Москве. Время начала встречи — 21.45. «СЭ» проведет онлайн трансляцию игры Россия — Сербия.

Россия — Сербия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Результаты опроса

проголосовало: 13079
Все опросы
Первый состав сборной России в 2020 году: что вас удивило больше всего?
Кержаков вне сборной
9.7%
Максименко и Сафонов в молодежке
10.0%
Нойштедтер и Кузяев без контрактов
30.5%
Мостовой и Луценко в команде
9.3%
Соболев вне сборной
40.5%
Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир