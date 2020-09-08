Сборная Франции победила Хорватию в Лиге наций, Ловрен забил гол

Сборная Франции дома одержала победу над Хорватией (4:2) в матче второго тура группы 3 дивизиона А Лиги наций.

В составе хозяев голы забили форварды Антуан Гризманн и Оливье Жиру, защитник Дайот Упамекано и автогол на свой счет записал вратарей гостей Доминик Ливакович. У хорватов — отличился защитник Деян Ловрен и хавбек Йосип Брекало.

Весь матч в составе гостевой команды отыграл хавбек Никола Влашич, который не отметился результативными действиями.

Французы с 6 очками занимают второе место в турнирной таблице своей группы. Сборная Хорватии — 4-я строчка и 0 баллов.

Лига наций A

Группа 3

Франция — Хорватия — 4:2 (2:1)

Голы: Ловрен, 17 (0:1). Гризманн, 43 (1:1). Ливакович, 45+1 — в свои ворота (2:1). Брекало, 55 (2:2). Упамекано, 65 (3:2). Жиру, 77 — с пенальти (4:2).

Франция: Ллорис, Эрнандез, Лангле, Упамекано, Менди, Сиссоко, Н`Зонзи, Канте (Камавинга, 63), Гризманн (Фекир, 78), Бен Йеддер (Жиру, 63), Марсьяль.

Хорватия: Ливакович, Ловрен, Чалета-Цар, Мелняк, Уремович (Вида, 57), Ковачич, Брозович, Влашич, Перишич (Пашалич, 66), Крамарич, Ребич (Брекало, 46).

Предупреждения: Чалета-Цар, 34. Лангле, 38. Канте, 59. Н`Зонзи, 68. Ловрен, 76. Брозович, 76.

Судья: Хацеган (Румыния).

8 сентября. Сен-Дени. Стадион «Стад де Франс».