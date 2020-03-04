Саутгейту нравится Лига наций

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после жеребьевки Лиги наций поделился мнением о турнире. Англичане сыграют в группе с Бельгией, Данией и Исландией.

— Нас ждут интересные матчи, хорошо играть против разных соперников в официальных поединках, — цитирует пресс-служба УЕФА Саутгейта. — Особенно приятно будет сыграть с Бельгией, с которой мы не встречались уже несколько лет.

В прошлый раз нам очень понравился этот турнир. Было занимательно проводить топ-матчи вместо рядовых товарищеских игр. Они важны для нас в плане подготовки к финальному турниру, но в сентябре, октябре и ноябре лучше все-таки проводить официальные игры. И еще лучше, если эти игры — против ведущих команд.