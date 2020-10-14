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Россия — Венгрия: трансляция матча начнется в 21.45

09:30
Игроки сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В среду, 14 октября, сборная России в Москве сыграет с Венгрией в матче Лиги наций. Игра начнется в 21.45 (мск).

Россияне лидируют в своей группе с 7 очками после трех игр. Венгры — 6 баллов и вторая строчка.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Россия — Венгрия. Видеотрансляция будет доступна на «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча Россия — Венгрия

Россия — Венгрия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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