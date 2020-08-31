Венгрия — Россия: прямая видеотрансляция матча Лиги наций — 6 сентября
31 августа 2020, 19:55
6 сентября сборная России сыграет с Венгрией в матче Лиги наций. Встреча пройдет в Будапеште, начало — в 19.00 (мск).
Команда Станислава Черчесова также проведет встречи в своей группе с Турцией и Сербией.
Следить за матчем Россия — Венгрия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Первого канала.
Видеотрансляция матча Россия — Венгрия
Опрос
проголосовало: 9163Все опросы
Соболев в сборной России: вы поддерживаете?
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020