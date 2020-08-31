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Венгрия — Россия: прямая видеотрансляция матча Лиги наций — 6 сентября

31 августа 2020, 19:55
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6 сентября сборная России сыграет с Венгрией в матче Лиги наций. Встреча пройдет в Будапеште, начало — в 19.00 (мск).

Команда Станислава Черчесова также проведет встречи в своей группе с Турцией и Сербией.

Следить за матчем Россия — Венгрия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Первого канала.

Видеотрансляция матча Россия — Венгрия

Венгрия — Россия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




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