6 сентября сборная России сыграет с Венгрией в матче Лиги наций. Встреча пройдет в Будапеште, начало — в 19.00 (мск).

Команда Станислава Черчесова также проведет встречи в своей группе с Турцией и Сербией.

Следить за матчем Россия — Венгрия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Первого канала.

Видеотрансляция матча Россия — Венгрия