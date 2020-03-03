Россия узнала соперников по Лиге наций. Итоги жеребьевки лиги B

Жеребьевка групповой стадии Лиги наций прошла во вторник, 3 марта, в столице Голландии. Определились составы участников лиги В.

Группа 1: Австрия, Норвегия, Северная Ирландия, Румыния.

Группа 2: Чехия, Шотландия, Словакия, Израиль.

Группа 3: Россия, Сербия, Турция, Венгрия.

Группа 4: Уэльс, Финляндия, Ирландия, Болгария.

На предварительной стадии Лиги наций матчи пройдут с сентября по ноябрь 2020 года. Первый тур — 3-5 сентября, второй тур — 6-8 сентября, третий тур — 8-10 октября, четвертый тур — 11-13 октября, пятый тур — 12-14 ноября, шестой тур — 15-17 ноября.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию жеребьевки Лиги наций-2020/21