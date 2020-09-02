В четверг, 3 сентября, состоится матч группового турнира Лиги наций, в котором сборная России на своем поле примет команду Сербии. Начало встречи — в 21.40 по московскому времени.

Команда Станислава Черчесова выступает в Лиге В группе 3, где также участвуют Сербия, Турция и Венгрия.

Следить за матчем Россия — Сербия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Первого канала.

Видеотрансляция матча Россия — Сербия