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Россия — Сербия: видеотрансляция матча — завтра в 21:40

14:00
Артем Дзюба. Фото Reuters
Артем Дзюба. Фото Reuters
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В четверг, 3 сентября, состоится матч группового турнира Лиги наций, в котором сборная России на своем поле примет команду Сербии. Начало встречи — в 21.40 по московскому времени.

Команда Станислава Черчесова выступает в Лиге В группе 3, где также участвуют Сербия, Турция и Венгрия.

Следить за матчем Россия — Сербия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Первого канала.

Видеотрансляция матча Россия — Сербия

Россия — Сербия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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