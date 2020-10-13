Криштиану Роналду заразился коронавирусом

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду сдал положительный тест на коронавирус, сообщает сайт Федерации футбола Португалии.

Указано, что болезнь проходит бессимптомно. Роналду находится на самоизоляции.

Форвард не примет участия в матче Лиги наций со сборной Швеции, который состоится завтра. Также он должен пропустить ближайшие игры «Ювентуса» — с «Кротоне» в чемпионате Италии (17 октября) и с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов (20 октября).

35-летний футболист в текущем сезоне провел два матча за «Юве» и забил три мяча.