Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

Роналду нацелен на мировой рекорд по голам за сборные

9 сентября 2020, 04:06
8 сентября. Криштиану Роналду. Фото УЕФА
8 сентября. Криштиану Роналду. Фото УЕФА
Теги:

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после победы над Швецией в Лиге наций признался, что хочет установить мировой рекорд. В этой встрече португалец забил 100 и 101 голы за национальную команду. Автором мирового рекорда по голам за сборную является Али Даеи, забивший за Иран 109 мячей.

— Мне удалось преодолеть этот рубеж в 100 голов, а теперь пора побить и рекорд (109), — цитирует пресс-служба УЕФА Роналду. — Все будет шаг за шагом. Я не одержим, потому что считаю, что рекорды приходят естественным путем.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир