Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес остался доволен итогами жеребьевки Лиги наций. Команда сыграет в одной группе с Англией, Данией и Исландией.

— Отличная жеребьевка, причем для всех команд, с кем мы оказались в одной группе, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА. — Думаю, все будут отбирать друг у друга много очков. Уровень конкуренции будет высочайший. С Исландией мы играли и в прошлой Лиги наций, поэтому хорошо знаем, как непросто добывать положительный результат на их поле.

С Данией мы не встречались давно, очень давно. И теперь вдруг сыграем с ней сразу в двух разных турнирах. С Англией играли аж два раза на последнем чемпионате мира. Но теперь встретимся с ней не на нейтральном поле, поэтому нашим болельщикам будет очень приятно отправиться на «Уэмбли». Думаю, оказаться на этом стадионе мечтают все: как футболисты, так и болельщики.