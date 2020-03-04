Роберто Манчини: «Сейчас все внимание на Евро, а уже потом постараемся выиграть Лигу наций»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини после жеребьевки Лиги наций отметил, что сейчас команда думает только о Евро-2020. Тем не менее, ему хотелось бы выиграть и новый турнир.

— Здесь все команды сильные, поэтому нет особой разницы, кто именно попал в твою группу, — цитирует пресс-служба УЕФА Манчини. — У нас хорошая группа, но нам следует еще раз взглянуть на нее уже после Евро-2020, поскольку после финального турнира летом в команде могут поменяться как тренеры, так и игроки. Сейчас все внимание на Евро, а уже потом, конечно, постараемся выиграть Лигу наций, где в процессе будет подпускать к составу и молодых футболистов.