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Роберто Манчини: «Сейчас все внимание на Евро, а уже потом постараемся выиграть Лигу наций»

05:31
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини после жеребьевки Лиги наций отметил, что сейчас команда думает только о Евро-2020. Тем не менее, ему хотелось бы выиграть и новый турнир.

— Здесь все команды сильные, поэтому нет особой разницы, кто именно попал в твою группу, — цитирует пресс-служба УЕФА Манчини. — У нас хорошая группа, но нам следует еще раз взглянуть на нее уже после Евро-2020, поскольку после финального турнира летом в команде могут поменяться как тренеры, так и игроки. Сейчас все внимание на Евро, а уже потом, конечно, постараемся выиграть Лигу наций, где в процессе будет подпускать к составу и молодых футболистов.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/draws/

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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