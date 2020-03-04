Райан Гиггз: «В группе Уэльса будет много борьбы»

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз после жеребьевки Лиги наций отметил, что его команду ждет много борьбы. Валлийцы попали в одну группу с Финляндией, Ирландией и Болгарией.

— В нашей группе будет много борьбы, — цитирует пресс-служба УЕФА Гиггза. — Сборную Ирландии мы, разумеется, отлично знаем. Кажется, она попадается нам чуть ли не в каждом возможном турнире. Отдельно стоит отметить и Финляндию, которая впервые прошла в финальный турнир. То есть команда сейчас точно на ходу. А за Болгарию говорит ее богатая история, страна и сейчас воспитывает хороших футболистов.