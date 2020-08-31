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«Рад всех снова увидеть». Дзюба показал фото с тренировки сборной России

31 августа 2020, 19:05
Артем Дзюба. Фото https://www.instagram.com
Артем Дзюба. Фото https://www.instagram.com
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Нападающий сборной России Артем Дзюба на своей странице в Instagram опубликовал фото с тренировки.

«Сборы начинаются, рад снова всех увидеть», — написал 32-летний форвард.

Сборная России продолжает подготовку к сентябрьским матчам Лиги наций. 3 сентября Россия сыграет дома с Сербией, 6 сентября — на выезде с Венгрией.

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