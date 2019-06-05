Португалия - Швейцария: Роналду в стартовом составе

Стали известны стартовые составы команд на полуфинал Лиги наций Португалия - Швейцария. У португальцев в стартовом составе сыграет Криштиану Роналду, который пропустил групповой турнир.

Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру, Невеш, Карвалью, Фернандеш, Силва, Роналду, Феликс.

Швейцария: Зоммер, Мбабу, Шер, Аканджи, Родригес, Закария, Джака, Фройлер, Цубер, Шачири, Сеферович.

Матч начнется в 21.45 по московскому времени.

Лига наций: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр