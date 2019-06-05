Португалия – Швейцария: до 10 000 рублей от БК "Лига Ставок" новым игрокам

В среду, 5 июня, состоится первый полуфинал Лиги наций Португалия – Швейцария. Встреча пройдет в Порту на стадионе "Драгау". Рассказываем, в какой исход матча верят букмекеры.

Фаворитом этого полуфинала считается Португалия, команда, которая выиграла Евро-2016 и имеет в своем составе одного из лучших футболистов мира Криштиану Роналду. Коэффициент на победу хозяев у БК "Лига Ставок" – 1,65, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 1650 рублей. Для сравнения коэффициенты на победу Швейцарии – 5,25, на ничью – 3,75. Португалия, в отличие от Швейцарии, в последних матчах играла не слишком результативно. Коэффициент на "Тотал" меньше 2,50 – 1,75, на "Тотал" больше 2,50 – 2,05.

Еще увлекательнее просмотр матчей будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания увеличила фрибеты новым гостям.

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