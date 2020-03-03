Определились все группы Лиги наций сезона-2020/21

В Амстердаме состоялась жеребьевка группового этапа второго в истории сезона Лиги наций.

Каждая группа Лиги наций за исключением одной в лиге D теперь состоит из четырех команд. Победители четырех групп лиги А сыграют в «Финале четырех», который состоится в июне 2021 года.

Победители групп в лигах В, С и D получат повышения и перейдут в лиги классом выше.

Команды лиг A и В, финишировавшие на последних местах в группах, опустятся лигой ниже.

Последние команды лиги С сыграют в стыковых матчах: две проигравшие сборные вылетят в лигу D.

Лига А

Группа 1: Голландия, Италия, Босния и Герцеговина, Польша.

Группа 2: Англия, Бельгия, Дания, Исландия.

Группа 3: Португалия, Франция, Швеция, Хорватия.

Группа 4: Швейцария, Испания, Украина, Германия.

Лига B

Группа 1: Австрия, Норвегия, Северная Ирландия, Румыния.

Группа 2: Чехия, Шотландия, Словакия, Израиль.

Группа 3: Россия, Сербия, Турция, Венгрия.

Группа 4: Уэльс, Финляндия, Ирландия, Болгария.

Лига С

Группа 1: Черногория, Кипр, Люксембург, Азербайджан.

Группа 2: Грузия, Армения, Эстония, Македония.

Группа 3: Греция, Косово, Словения, Молдавия.

Группа 4: Албания, Белоруссия, Литва, Казахстан.

Лига D

Группа 1: Мальта, Андорра, Латвия, Фарерские острова.

Группа 2: Сан-Марино, Лихтенштейн, Гибралтар.

На предварительной стадии Лиги наций матчи пройдут с сентября по ноябрь 2020 года. Первый тур — 3-5 сентября, второй тур — 6-8 сентября, третий тур — 8-10 октября, четвертый тур — 11-13 октября, пятый тур — 12-14 ноября, шестой тур — 15-17 ноября.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию жеребьевки Лиги наций-2020/21