Определились все группы Лиги наций сезона-2020/21
В Амстердаме состоялась жеребьевка группового этапа второго в истории сезона Лиги наций.
Каждая группа Лиги наций за исключением одной в лиге D теперь состоит из четырех команд. Победители четырех групп лиги А сыграют в «Финале четырех», который состоится в июне 2021 года.
Победители групп в лигах В, С и D получат повышения и перейдут в лиги классом выше.
Команды лиг A и В, финишировавшие на последних местах в группах, опустятся лигой ниже.
Последние команды лиги С сыграют в стыковых матчах: две проигравшие сборные вылетят в лигу D.
Лига А
Группа 1: Голландия, Италия, Босния и Герцеговина, Польша.
Группа 2: Англия, Бельгия, Дания, Исландия.
Группа 3: Португалия, Франция, Швеция, Хорватия.
Группа 4: Швейцария, Испания, Украина, Германия.
Лига B
Группа 1: Австрия, Норвегия, Северная Ирландия, Румыния.
Группа 2: Чехия, Шотландия, Словакия, Израиль.
Группа 3: Россия, Сербия, Турция, Венгрия.
Группа 4: Уэльс, Финляндия, Ирландия, Болгария.
Лига С
Группа 1: Черногория, Кипр, Люксембург, Азербайджан.
Группа 2: Грузия, Армения, Эстония, Македония.
Группа 3: Греция, Косово, Словения, Молдавия.
Группа 4: Албания, Белоруссия, Литва, Казахстан.
Лига D
Группа 1: Мальта, Андорра, Латвия, Фарерские острова.
Группа 2: Сан-Марино, Лихтенштейн, Гибралтар.
На предварительной стадии Лиги наций матчи пройдут с сентября по ноябрь 2020 года. Первый тур — 3-5 сентября, второй тур — 6-8 сентября, третий тур — 8-10 октября, четвертый тур — 11-13 октября, пятый тур — 12-14 ноября, шестой тур — 15-17 ноября.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию жеребьевки Лиги наций-2020/21