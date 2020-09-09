Нападающий сборной Франции Антони Марсьяль после победы над Хорватией в Лиге наций (4:2) отметил команду игру. По его словам, он очень рад забитому голу.

— Меня давно не вызывали в сборную, и я очень хотел сыграть хороший матч, -цитирует пресс-служба УЕФА Марсьяля. — У меня был удар, который привел к автоголу, и мы выиграли, так что я очень счастлив. Было сложно на старте, потому что у нас не было мяча. Как только начали играть друг за друга, сборная Франции стала опасна.