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«Ни одна команда не может быть лучше без лучшего игрока в мире». Сантуш — о коронавирусе у Роналду

07:25
Фернанду Сантуш и Криштиану Роналду. Фото Record
Фернанду Сантуш и Криштиану Роналду. Фото Record
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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш уверен, что его команда справится без Криштиану Роналду. Сегодня португальцы в Лиге наций сыграют против Швеции.

— Он просто говорит, что хочет играть, — цитирует Record Сантуша. — Любой игрок, отсутствующий из-за Covid-19, — это большая потеря, а отсутствие Роналду, вероятно, даже хуже, чем отсутствие кого-либо другого. Но я абсолютно уверен в тех игроках, которые собираются играть. План тот же, но динамика другая. У Криштиану есть свои особенности. Ни одна команда не может быть лучше без лучшего игрока в мире. Однако эта команда уже показала, что у них есть способность действовать как коллектив. Я полностью доверяю своим игрокам.

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